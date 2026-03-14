"لست ابنه المفضل".. زيلينسكي يكشف كواليس علاقته المتوترة مع ترامب

كتب : مصطفى الشاعر

09:26 م 14/03/2026

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طبيعة علاقته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعبارات مثيرة، حيث اعتبر أنها تبدو أقرب إلى علاقة بين "أب وابنه"، لكنه استدرك بنبرة عتاب لافتة مشيرا إلى أنه "ليس الابن المفضل" لسيد البيت الأبيض، في تلميح واضح لبرود العلاقات والضغوط التي تمارسها واشنطن على كييف مؤخرا.

فارق السن والصراع بين الأجيال

وفي مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية، اليوم السبت، أرجع زيلينسكي هذا الانطباع إلى "فارق السن الكبير" بينه وبين ترامب، قائلا: "نحن من جيلين مختلفين، وربما بسبب هذا الفارق يبدو أن العلاقة بيننا تشبه علاقة الأب بابنه، لكنني لست ابنه المفضل".

وتعكس هذه الكلمات محاولة زيلينسكي لتفسير أسلوب ترامب "الأبوي" أو الحازم في التعامل مع الملف الأوكراني.

ماكرون "صديق" وترامب "مجرد شريك"

وفي مقارنة صريحة، استبعد الرئيس الأوكراني وصف ترامب بـ "الصديق"، مفضّلا منح هذا اللقب لنظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الذي وصف علاقتة به بـ "الوثيقة والقائمة على الثقة"، وهو ما يعكس ميل كييف نحو الحليف الأوروبي في ظل تصاعد نبرة التهديد الأمريكية بقطع أو تقليل الدعم العسكري.

ضغوط واشنطن لـ "صفقة التسوية"

تأتي هذه التصريحات "الحذرة" بعد أيام قليلة من هجوم ترامب العنيف على زيلينسكي، حيث وصفه بأنه "عقبة" أمام تسوية النزاع، داعيا إياه للقبول بصفقة مع موسكو. وأشار صراحة إلى أن "أوراق القوة لدى كييف بدأت تنفد"، مؤكدا قناعته بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعد تماما لإبرام اتفاق يُنهي الحرب، وهو ما ترفضه أوكرانيا حتى الآن.

فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا روسيا بوتين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
رياضة محلية

"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
السيسي: الاقتراض بالعملة الصعبة دون إجراءات استثنائية يقود لدائرة مفرغة
أخبار مصر

السيسي: الاقتراض بالعملة الصعبة دون إجراءات استثنائية يقود لدائرة مفرغة
أبرزها ترشيد النفقات.. 5 أسباب وراء إنهاء محافظ بورسعيد التعاقد مع المستشارين
أخبار المحافظات

أبرزها ترشيد النفقات.. 5 أسباب وراء إنهاء محافظ بورسعيد التعاقد مع المستشارين
كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل
حوادث وقضايا

كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل

لمسنا تقدمًا ونطالب بالمزيد.. الرئيس السيسي يعلق على الدراما رمضان
أخبار وتقارير

لمسنا تقدمًا ونطالب بالمزيد.. الرئيس السيسي يعلق على الدراما رمضان

الرئيس السيسي: دفع القيمة الحقيقية للطاقة سيضاعف فاتورة الكهرباء 4 أضعاف
"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
إيران تدعو سكان الإمارات للإخلاء الفوري من هذه المناطق |تفاصيل
إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام الجنيه