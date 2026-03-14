إعلان

إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي

كتب : محمد جعفر

06:33 م 14/03/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده سترد على أي هجمات تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، محذرًا من أن قوات طهران قد تستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة، أو تلك التي تساهم فيها، إذا تعرضت المنشآت الإيرانية لهجوم.

واتهم عراقجي الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات سابقة، مشيرًا إلى أن الهجوم على جزيرة خارك نُفِّذ انطلاقًا من أراضي دول مجاورة، وأن صواريخ "هيمارس" أُطلقت من دول في المنطقة.

إيران: الهجوم الأمريكي انطلق من رأس الخيمة

وأشار عراقجي إلى أن الهجمات الأمريكية على إيران بالأمس، انطلقت من رأس الخيمة وموقع قريب من دبي، مشدداً على أن بلاده سترد "بالتأكيد" على هذه الهجمات، مع الحرص على عدم استهداف المناطق المكتظة بالسكان.

وفي ما يتعلق بحركة الملاحة، أوضح عراقجي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا، لكنه "مغلق أمام ناقلات وسفن الأعداء وحلفائهم"، لافتًا إلى أن بعض السفن تفضّل عدم العبور لأسباب أمنية لا علاقة لإيران بها، في حين تواصل سفن وناقلات أخرى المرور عبر المضيق بشكل طبيعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

