الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

22:00

إلتشي

نظرة على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

كتب : هند عواد

09:00 ص 14/03/2026
    مران الزمالك (4)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ستاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى إلى الكونغو برازفيل، صباح أمس الجمعة، على متن طائرة خاصة، في رحلة استغرقت نحو 7 ساعات.

أوتوهو منافس الزمالك

تأهل أوتوهو الكونغولي إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات و3 هزائم.

وجاءت نتائج الفريق في دور المجموعات كالآتي:

الخسارة من ستيلينبوش 1-0

الفوز على شباب بلوزداد 4-1

الخسارة من سينجيدا بلاك ستارز 1-0

الفوز على سينجيدا بلاك ستارز 2-1

الفوز على ستيلينبوش 3-0

الخسارة من شباب بلوزداد 2-1

ويتصدر فريق أوتوهو جدول ترتيب الدوري المحلي، من فوز في لقاء وحيد، فيما تم تأجيل باقي المواجهات، وفقا لموقع الإحصائيات "sofascore".

إرنا: تضرر 5 طائرات أمريكية للتزود بالوقود في هجوم على قاعدة الأمير سلطان
رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
المداح 6 الحلقة 25.. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي
مع تقلبات الطقس- 6 فوائد للبرتقال على صحة الجسم
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي بشكل مستمر
