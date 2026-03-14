نظرة على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ستاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى إلى الكونغو برازفيل، صباح أمس الجمعة، على متن طائرة خاصة، في رحلة استغرقت نحو 7 ساعات.

أوتوهو منافس الزمالك

تأهل أوتوهو الكونغولي إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات و3 هزائم.

وجاءت نتائج الفريق في دور المجموعات كالآتي:

الخسارة من ستيلينبوش 1-0

الفوز على شباب بلوزداد 4-1

الخسارة من سينجيدا بلاك ستارز 1-0

الفوز على سينجيدا بلاك ستارز 2-1

الفوز على ستيلينبوش 3-0

الخسارة من شباب بلوزداد 2-1

ويتصدر فريق أوتوهو جدول ترتيب الدوري المحلي، من فوز في لقاء وحيد، فيما تم تأجيل باقي المواجهات، وفقا لموقع الإحصائيات "sofascore".

