19 مايو.. الحكم على 37 متهماً في "خلية التجمع" بالإرهاب

كتب : صابر المحلاوي

09:17 م 14/03/2026

خلية اللجان النوعية

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، مد أجل الحكم على 37 متهماً في القضية رقم 7801 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ"خلية التجمع"، إلى جلسة 19 مايو.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود زيدان، محمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

تفاصيل الاتهامات في قضية "خلية اللجان النوعية بالتجمع"

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية، وهي "داعش"، في الفترة من 2013 حتى 19 مارس 2023، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ودعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة لتأثير أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما ذكر أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع وتلقي وحيازة الأموال والمستندات والمقرات والأطعمة لتزويد الجماعة الإرهابية بالموارد اللازمة.

