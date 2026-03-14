الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

22:00

إلتشي

مؤشرات لعواصف رعدية.. حالة الطقس خلال مباراة الزمالك وأوتوهو

كتب : هند عواد

01:12 م 14/03/2026
يعتبر الطقس أحد التحديات التي تواجه الزمالك، عندما يحل ضيفا على أوتوهو الكونغولي، على ملعب ستاد الفونس ماسامبا، في الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي، في الثالثة عصر اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

أجواء مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

كشفت إيمان ياقوت، سفيرة مصر في الكونغو، الأجواء أثناء مباراة الزمالك، مشيرة إلى أن بعثة الزمالك وصلت في أجواء مستقرة.

وقالت في تصريحات عبر الهيئة الوطنية للإعلام: "أوتوهو لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة داخل الكونغو، والجالية المصرية حريصة على مساندة الزمالك، لكن حالة الطقس ستكون أحد التحديات خلال اللقاء، حيث تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة".

حالة الطقس خلال مباراة الزمالك

وفقا لموقع " accuweather"، تصل درجة الحرارة خلال المباراة إلى 32 درجة مئوية، كما أن هناك مؤشرات لعواصف رعدية، ويمكن سقوط أمطار بنسبة 55%، فيما احتمالية هبوب عواصف رعدية وصلت إلى 33%.

بالفيديو.. الزمالك يتلقى الهزيمة الأكبر في تاريخه بدوري السيدات

"ظُلمت من أشخاص".. عمرو السيسي يتحدث عن فترته في الزمالك

