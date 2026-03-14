"في غياب مبابي".. ريال مدريد يعلن تشكيله أمام إلتشي في الدوري الإسباني

كتب : نهي خورشيد

09:24 م 14/03/2026

ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة إلتشي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل استمرار غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

تشكيل ريال مدريد أمام إلتشي

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجر – دين هويسين – فران جارسيا.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – تياجو – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا.

في خط الهجوم: براهيم دياز – فينيسيوس جونيور.

كما ضمت قائمة البدلاء عدداً من العناصر القادرة على تعزيز صفوف الفريق خلال اللقاء، وهم: أندريه لونين، سيرجيو ميستري، ترنت ألكسندر أرنولد، أردا جولر، جونزالو جارسيا، دييجو أجوادو، مانويل أنخيل، بالاسيوس، ويانيز.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة.
في المقابل، يتواجد إلتشي في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.

