قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تجدد تأكيدها القاطع على إدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وما يمس أمنها واستقرارها في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة، مؤكّدًا دعم مصر الكامل والراسخ لأشقائها العرب، مع الدعوة المستمرة إلى خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والعقل، والالتزام بأحكام القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته حفل إفطار الأسرة المصرية، أن النزاعات والأجواء الملتهبة في المنطقة ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، مسببة اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاعًا كبيرًا في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر لم تكن بمنأى عن هذه التداعيات، وقد تأثرت جزئيًا بالانعكاسات الاقتصادية للأزمات الإقليمية.

وشدد الرئيس السيسي بقوله: نبذل قصارى الجهد، لإخماد نيران الحرب فى منطقة الخليج العربى تلك الحرب التى تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة، لا يملك أحد القدرة على درئها، وستطال الجميع بلا استثناء.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تعمل على خفض التصعيد فى باقى الدول العربية، التى تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء فى الشرق أو الغرب أو فى الجنوب من مصر.

