مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

جميع المباريات

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية الأفريقية

كتب : هند عواد

12:19 م 14/03/2026
  مران الزمالك (3)
  • عرض 9 صورة
    مران الزمالك (3)
  مران الزمالك (4)
    مران الزمالك (4)
  • عرض 9 صورة
    معتمد جمال من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأوتوهو
  • عرض 9 صورة
    المؤتمر الصحفي للزمالك وأوتوهو (3)
  مران الزمالك (1)
    مران الزمالك (1)
  • عرض 9 صورة
    المؤتمر الصحفي للزمالك وأوتوهو (1)
  • عرض 9 صورة
    المؤتمر الصحفي للزمالك وأوتوهو (2)
  • عرض 9 صورة
    عمر جابر من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأوتوهو (1)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، عصر اليوم السبت، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على أوتوهو الكونغولي، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكونغو برازفيل، فجر أمس الجمعة، وخاض الفريق مرانه على ملعب المباراة، مساء أمس، بخوض تقسيمة فنية مطولة تحت إشراف الجهاز الفني.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو

تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على قناة بي إن سبورتس 1 "المشفرة"، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد تصدر مجموعته بـ10 نقاط، فيما تأهل أوتوهو بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات و3 هزائم.

تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو

جاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أوتوهو كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – محمود بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبدالله السيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا - ناصر منسي - شيكوبانزا / عدي الدباغ

الزمالك أوتوهو الكونفدرالية الأفريقية

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)
خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)
فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط
فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي بشكل مستمر
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي بشكل مستمر

عودة شحاتة.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أوتوهو الكونغولي
عودة شحاتة.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أوتوهو الكونغولي
تقلبات الطقس.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
تقلبات الطقس.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

