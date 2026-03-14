القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية الأفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، عصر اليوم السبت، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على أوتوهو الكونغولي، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكونغو برازفيل، فجر أمس الجمعة، وخاض الفريق مرانه على ملعب المباراة، مساء أمس، بخوض تقسيمة فنية مطولة تحت إشراف الجهاز الفني.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو

تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على قناة بي إن سبورتس 1 "المشفرة"، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد تصدر مجموعته بـ10 نقاط، فيما تأهل أوتوهو بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات و3 هزائم.

تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو

جاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أوتوهو كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – محمود بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبدالله السيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا - ناصر منسي - شيكوبانزا / عدي الدباغ

