"بعد التعادل مع أوتوهو".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بكأس الكونفدرالية

أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع أوتوهو في الكونفدرالية

محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

عقد مساء اليوم السبت الموافق 14 مارس الجاري، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الترجي غدا الأحد، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على ملعب "حمادي العقربي"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ارتداء الأهلي الطاقم اللبني كاملًا، فيما سيرتدي حارس المرمى بالطاقم الأخضر.

وعلى الجانب الآخر، سيرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر مع الشورت والجوارب السوداء، فيما يرتدي حارس الفريق الطاقم الفوشيا.

وحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي كل من، سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريي الفريق وعلاء صلاح المنسق الأمني.

وناقش الاجتماع مراجعة كافة الضوابط والتعليمات المنظمة للمباراة وفق لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى جانب التأكيد على توقيت وصول الفريقين لملعب المباراة والإجراءات التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتب المجموعة الرابعة بالبطولة، برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالبطولة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا