الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

1 1
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي

كتب : يوسف محمد

07:18 م 14/03/2026
    محمد الشناوي حارس الأهلي
    إمام عاشور وحمزة علاء أثناء سفر الأهلي إلى تونس
    سفر بعثة الأهلي إلى تونس
    أحمد عيد لاعب الأهلي
    بعثة الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلى تونس
    محمد شكري لاعب الأهلي
    يوسف بلعمري لاعب الأهلي
    ديانج لاعب الأهلي
    تريزيجيه أثناء سفر الأهلي لتونس

عقد مساء اليوم السبت الموافق 14 مارس الجاري، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الترجي غدا الأحد، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على ملعب "حمادي العقربي"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ارتداء الأهلي الطاقم اللبني كاملًا، فيما سيرتدي حارس المرمى بالطاقم الأخضر.

وعلى الجانب الآخر، سيرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر مع الشورت والجوارب السوداء، فيما يرتدي حارس الفريق الطاقم الفوشيا.

وحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي كل من، سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريي الفريق وعلاء صلاح المنسق الأمني.

وناقش الاجتماع مراجعة كافة الضوابط والتعليمات المنظمة للمباراة وفق لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى جانب التأكيد على توقيت وصول الفريقين لملعب المباراة والإجراءات التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتب المجموعة الرابعة بالبطولة، برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالبطولة حتى الآن.

بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"بيبو يتذيل القائمة".. ترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة على Watch It
إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
ما المدن الأكثر تضررًا من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟
