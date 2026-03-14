أعلن نادي برشلونة الإسباني جاهزية نجم وسط الفريق جافي، للمشاركة في المباراة المقبلة أمام إشبيلية غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويلاقي نادي برشلونة نظيره إشبيلية غدا الأحد الموافق 15 مارس الجاري، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "كامب نو".

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي، أن الجهاز الطبي للفريق الإسباني أكد جاهزية اللاعب، بعد التخلص من الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية وأنه سيكون متواجد في تشكيل الفريق لمباراة الغد.

تفاصيل إصابة جافي

وكان صاحب الـ21 عاما، خضع لعملية جراحية في سبتمبر الماضي للتخلص من إصابة التمزق في غضروف الركبة اليمنى، التي تعرض لها في وقت سابق.

وغاب اللاعب عن المشاركة في التدريبات والمباريات مع الفريق الكتالوني، لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 شهور، قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية منذ عدة أيام.

أرقام جافي مع برشلونة هذا الموسم

واكتفى جافي في المشاركة مع فريق برشلونة خلال الموسم الحالي 2025-2026، في مباراتين فقط لم يتمكن خلالهم من تسجيل أي هدف وقدم تمريرة واحدة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

"بعد التعادل مع أوتوهو".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بكأس الكونفدرالية