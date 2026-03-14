مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

1 1
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

برشلونة يعلن جاهزية لاعب الفريق للمشاركة في مباراة إشبيلية بالدوري

كتب : يوسف محمد

06:51 م 14/03/2026

جافي لاعب برشلونة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي برشلونة الإسباني جاهزية نجم وسط الفريق جافي، للمشاركة في المباراة المقبلة أمام إشبيلية غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويلاقي نادي برشلونة نظيره إشبيلية غدا الأحد الموافق 15 مارس الجاري، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "كامب نو".

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي، أن الجهاز الطبي للفريق الإسباني أكد جاهزية اللاعب، بعد التخلص من الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية وأنه سيكون متواجد في تشكيل الفريق لمباراة الغد.

تفاصيل إصابة جافي

وكان صاحب الـ21 عاما، خضع لعملية جراحية في سبتمبر الماضي للتخلص من إصابة التمزق في غضروف الركبة اليمنى، التي تعرض لها في وقت سابق.

وغاب اللاعب عن المشاركة في التدريبات والمباريات مع الفريق الكتالوني، لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 شهور، قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية منذ عدة أيام.

أرقام جافي مع برشلونة هذا الموسم

واكتفى جافي في المشاركة مع فريق برشلونة خلال الموسم الحالي 2025-2026، في مباراتين فقط لم يتمكن خلالهم من تسجيل أي هدف وقدم تمريرة واحدة حاسمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

تفوقت على دول أوروبية.. نجيب ساويرس: حبي للإمارات وحكامها نابع من القلب
أخبار وتقارير

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

