دبي - (أ ب)

هددت إيران علنا، وللمرة الأولى، بضرب أصول غير أمريكية بدولة مجاورة اليوم السبت، محذرة السكان من ضرورة الإخلاء الفوري لأكثر موانئ الشرق الأوسط ازدحاما وميناءين آخرين في الإمارات، مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران أسبوعها الثالث.

وهددت إيران بمهاجمة مدن في الإمارات، التي تضم دبي وأحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، زاعمة أن الولايات المتحدة استخدمت "موانئ وأرصفة ومخابئ" هناك لشن ضربات على جزيرة خرج الإيرانية، دون تقديم أدلة.

ودعت السكان إلى إخلاء المناطق التي قالت إن القوات الأمريكية تتخذ منها ملاجئ، محددة ميناء جبل علي في دبي، الأكثر ازدحاما في الشرق الأوسط، إضافة إلى ميناء خليفة في أبوظبي وميناء الفجيرة.

وكانت إيران قد أطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج خلال الحرب، لكنها قالت إنها تستهدف أصولا أمريكية، رغم ورود تقارير عن إصابات أو محاولات استهداف منشآت مدنية مثل المطارات وحقول النفط.