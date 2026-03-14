تأجيل محاكمة 3 متهمين في تنظيم الجبهة بالإرهاب لـ19 مايو

كتب : صابر المحلاوي

09:26 م 14/03/2026

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، المعروفة باسم قضية تنظيم الجبهة، والمقامة بالتجمع الخامس، إلى جلسة 19 مايو.

تفاصيل الاتهامات في قضية "تنظيم الجبهة بالإرهاب"

وتتضمن القضية اتهامات للمتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام. وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول، "عمر.ا"، تولى قيادة الجماعة واعتنق أفكارها التكفيرية.

ويحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، حيث ينص على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

كما يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو أمنية، أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويصل السجن المؤبد لمن أجبر شخصًا على الانضمام إلى الجماعة أو منعه من الانفصال عنها.

