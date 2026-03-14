أحمد ربيع الأعلى.. تقييم لاعبي الزمالك في مباراة أوتوهو بالكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

09:16 م 14/03/2026 تعديل في 09:17 م

لاعبي نادي الزمالك

انتهت مباراة الزمالك ونظيره أوتوهو الكونغولي في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت بالكونغو.

وحصد أحمد ربيع لاعب خط وسط الزمالك، أعلي نسبة تقييم بين زملائه وفقًا لمنصة سوفا سكور المتخصصة في أرقام وإحصائيات اللاعبين.

ماهو تقييم لاعبي الزمالك أمام أوتوهو بالكونفدرالية؟

محمد صبحي: 6.7

أحمد أبو الفتوح: 6.8

حسام عبدالمجيد: 6.6

محمد شحاتة: 6.7

محمد إبراهيم: 6.8

محمد إسماعيل: 6.3

أحمد إيشو: 6.7

أحمد ربيع: 7.1

عدي الدباغ: 6.9

شيكو بانزا: 6.4

سيف الدين الجزيري: 6.4


تقييم بدلاء فريق الزمالك

خوان بيزيرا: 6.6

محمد السيد: 6.8

أحمد شريف: 6.3

محمود بنتايك: 6.7

ناصر منسي: 6.6

إقرأ أيضًا:

مصدر يكشف موقف هيثم حسن من التواجد مع منتخب مصر في معسكر مارس

"أجواء مستحيلة".. ممدوح عباس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الرئيس السيسي: جميع القرارات الاقتصادية تُدرس بعناية لضمان أقل أثر على
أخبار مصر

الرئيس السيسي: جميع القرارات الاقتصادية تُدرس بعناية لضمان أقل أثر على
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكعك
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكعك

نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد
نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الطقس.. التعليم تكشف التفاصيل
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الطقس.. التعليم تكشف التفاصيل
"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي

الرئيس السيسي: دفع القيمة الحقيقية للطاقة سيضاعف فاتورة الكهرباء 4 أضعاف
"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
إيران تدعو سكان الإمارات للإخلاء الفوري من هذه المناطق |تفاصيل
إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام الجنيه