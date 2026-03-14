أحمد ربيع الأعلى.. تقييم لاعبي الزمالك في مباراة أوتوهو بالكونفدرالية

انتهت مباراة الزمالك ونظيره أوتوهو الكونغولي في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت بالكونغو.

وحصد أحمد ربيع لاعب خط وسط الزمالك، أعلي نسبة تقييم بين زملائه وفقًا لمنصة سوفا سكور المتخصصة في أرقام وإحصائيات اللاعبين.

ماهو تقييم لاعبي الزمالك أمام أوتوهو بالكونفدرالية؟

محمد صبحي: 6.7

أحمد أبو الفتوح: 6.8

حسام عبدالمجيد: 6.6

محمد شحاتة: 6.7

محمد إبراهيم: 6.8

محمد إسماعيل: 6.3

أحمد إيشو: 6.7

أحمد ربيع: 7.1

عدي الدباغ: 6.9

شيكو بانزا: 6.4

سيف الدين الجزيري: 6.4



تقييم بدلاء فريق الزمالك

خوان بيزيرا: 6.6

محمد السيد: 6.8

أحمد شريف: 6.3

محمود بنتايك: 6.7

ناصر منسي: 6.6

