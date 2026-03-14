ملخص مباراة الزمالك وأوتوهو في كأس الكونفدرالية الأفريقية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك، لملاقاة نظيره أوتوهو، يوم الأحد المقبل 22 مارس الجاري، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة أوتوهو الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة – أحمد فتوح

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – عدي الدباغ

تفاصيل مباراة الزمالك وأوتوهو

إلى أحداث اللقاء:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: خطأ ضد شيكو بانزا

الدقيقة 8: رمية تماس لصالح أوتوهو

الدقيقة 10: ركنية لصالح الزمالك.. نفذها محمد شحاتة

الدقيقة 11: ركنية لصالح الزمالك.. نفذها أحمد فتوح

الدقيقة 13: الهدف الأول لصالح أوتوهو عن طريق تشارليز

الدقيقة 18: حارس أوتوهو يتصدى لكرة عدي الدباغ

الدقيقة 20: الاستحواذ لصالح أوتوهو 62٪ مقابل 38٪ للزمالك

الدقيقة 32: عدي الدباغ يسجل التعادل للزمالك

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: سيف الجزيري يسجل الهدف الثاني للزمالك ولكن يلغى بداعي التسلل

الدقيقة 51: عرضية من لاعب أوتوهو تصل سهلة في يد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 55: تسديدة من سيف الجزيري تخرج أعلى مرمى أوتوهو

الدقيقة 56: تسديدة من لاعب أوتوهو من داخل منطقة جزاء الزمالك تخرج أعلى مرمى الزمالك

الدقيقة 64: تسديدة من لاعب أوتوهو تمر بجوار مرمى الزمالك

الدقيقة 73: عرضية من لاعب أوتوهو يبعدها حسام عبد المجيد لاعب الزمالك

الدقيقة 74: تسديدة من محمد السيد يبعدها حارس أوتوهو

الدقيقة 88: تسديدة من لاعب أوتوهو تمر بجوا مرمى الزمالك

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة

