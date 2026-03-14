الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

إعلان

ليفربول ينافس برشلونة على نجم منتخب الأرجنتين

كتب : هند عواد

12:30 م 14/03/2026
    جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين
    جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي
    جوليان ألفاريز
    جوليان ألفاريز من مباراة الأرجنتين والبرازيل
    جوليان ألفاريز
    جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد_4
    جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي

يزاحم ليفربول الإنجليزي برشلونة لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 130 مليون جنيه إسترليني.

في الصيف الماضي، عزز ليفربول خط هجومه بضم مهاجمين جديدين، هما هوجو إيكيتيكي وألكسندر إيزاك.

وانضم إكيتيكي للفريق من آينتراخت فرانكفورت مقابل 69 مليون جنيه إسترليني، بينما كلف إيزاك خزينة الريدز ضعف المبلغ، 125 مليون جنيه إسترليني من نيوكاسل يونايتد.

ليفربول يرغب في ضم جوليان ألفاريز

وفقا لموقع " anfieldwatch"، يحاول المدير الرياضي لنادي ليفربول، ريتشارد هيوز، التعاقد مع مهاجم آخر في الصيف المقبل لتحسين أداء الفريق أمام المرمى، وتعتبر صفقة ألفاريز الهدف الذي طال انتظاره للريدز.

يعود اهتمام ليفربول بجوليان ألفاريز إلى فترته مع ريفر بليت، قبل أن يتدخل مانشستر سيتي في يناير 2022، وبمجرد انضمامه إلى السيتي، ظل على رادار ليفربول، إذ أشارت تقارير عام 2024 إلى أن الريدز استكشفوا صفقة تبادل محتملة تشمل لويس دياز بينما كان السيتي يدرس دور ألفاريز المستقبلي.

وفي موسم 2024-2025، أراد ليفربول ضم ألفاريز، لكنه اختار أتلتيكو مدريد، في صفقة تزيد قيمتها عن 80 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد قرر عدم بيع ألفاريز لبرشلونة، ولن ينظر إلا في العروض المقدمة من الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد قرر عدم بيع جوليان ألفاريز إلى برشلونة، على الرغم من أنهم قد يدرسون إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تجاوزت الرسوم 100 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

نظرة على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

بـ26 مليون جنيه إسترليني.. ليفربول يراقب نجم برشلونة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوليان ألفاريز ليفربول برشلونة

فيديو قد يعجبك



بعد تهديد ترامب بضربها.. ماذا نعرف عن جزيرة خرج شريان إيران الحيوي؟
نور نجل الراحل هشام سليم: " تحولت جنسيًا لذكر ولسه متسجل في البطاقة أنثى"
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي بشكل مستمر
أول اجتماع بعد الحرب.. المركزي الأمريكي يحسم سعر الفائدة الأربعاء المقبل
رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
إعلان

إعلان

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص