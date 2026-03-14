"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين

كتب : محمد جعفر

07:46 م 14/03/2026

عباس عراقجي

أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن روسيا والصين تمثلان شريكين استراتيجيين لبلاده، مشددًا على استمرار هذه الشراكة في مجالات متعددة، من بينها التعاون العسكري.

وأوضح عراقجي في تصريحات إعلامية، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، لكنه "مغلق أمام ناقلات وسفن أعداء إيران وحلفائهم"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن طهران لا تبحث حاليًا أي مقترحات لوقف إطلاق النار، وأن الأولوية القصوى تتمثل في الدفاع الحازم عن البلاد.

ويأتي ذلك بعد يوم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يكون يقدم نوعًا من الدعم لإيران، مشيرًا إلى اعتقاده بأن موسكو "قد تساعدهم قليلًا".

وأضاف ترامب أن بوتين قد ينظر إلى الدعم الأمريكي لأوكرانيا باعتباره عامل توازن، موضحًا أن مثل هذه المواقف قد تُفسَّر على أنها تبادل للدعم بين أطراف الصراع، لافتًا إلى أن الصين قد تتبنى منطقًا مشابهًا في قضايا مماثلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

