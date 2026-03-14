جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ويست هام.. ما موقف مرموش؟

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد، في المباراة المقررة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش، بعدما بدأ المباراة الماضية على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ريان آيت نوري، مارك جويهي، عبد القادر خوسانوف، ماتيوس نونيز.

خط الوسط: رودري، نيكو أوريلي.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، عمر مرموش، أنطوان سيمينيو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

بدلاء مانشستر سيتي أمام وست هام

جيمس ترافورد، ناثان آكي، تيجاني ريندرز، فيل فودين، جيريمي دوكو، روبن دياز، ماتيو كوفاسيتش، ريان شرقي، نيكو جونزاليس.

إقرأ أيضًا:

مصدر يكشف موقف هيثم حسن من التواجد مع منتخب مصر في معسكر مارس

"أجواء مستحيلة".. ممدوح عباس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية