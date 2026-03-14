الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

1 1
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 1
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ويست هام.. ما موقف مرموش؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:01 م 14/03/2026

خلال مباراة مانشستر سيتي ووست هام (1)

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد، في المباراة المقررة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش، بعدما بدأ المباراة الماضية على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ريان آيت نوري، مارك جويهي، عبد القادر خوسانوف، ماتيوس نونيز.

خط الوسط: رودري، نيكو أوريلي.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، عمر مرموش، أنطوان سيمينيو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

بدلاء مانشستر سيتي أمام وست هام

جيمس ترافورد، ناثان آكي، تيجاني ريندرز، فيل فودين، جيريمي دوكو، روبن دياز، ماتيو كوفاسيتش، ريان شرقي، نيكو جونزاليس.

قنابل عنقودية إيرانية تضرب عدة مواقع في وسط إسرائيل.. هل وقعت إصابات؟
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الطقس.. التعليم تكشف التفاصيل
السيسي: الاقتراض بالعملة الصعبة دون إجراءات استثنائية يقود لدائرة مفرغة
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكعك
أبرزها ترشيد النفقات.. 5 أسباب وراء إنهاء محافظ بورسعيد التعاقد مع المستشارين
