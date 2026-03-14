أرني سلوت يرد على أنباء إقالته من ليفربول

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن إقالته من تدريب الريدز، بعد تراجع أداء حامل ليفربول الدوري الإنجليزي.

سلوت يرد على أنباء إقالته

قال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام: "أحظى على دعم كامل من إدارة النادي، وليفربول هو أفضل مكان يوجد فيه المدرب تحت الضغط، بسبب الثقة التي توفرها الإدارة".

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام، على ملعب أنفيلد، في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول من جلطة سراي التركي بهدف نظيف، في المباراة السابقة بدوري أبطال أوروبا، ويسعى فريق أرني سلوت للفوز في لقاء العودة على ملعب أنفيلد، لحسم تأهله إلى الدور المقبل.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، من 14 انتصارا و9 هزائم، و6 تعادلات.

