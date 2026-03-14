الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

1 1
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

أرني سلوت يرد على أنباء إقالته من ليفربول

كتب : هند عواد

03:15 م 14/03/2026

المؤتمر الصحفي لأرني سلوت

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن إقالته من تدريب الريدز، بعد تراجع أداء حامل ليفربول الدوري الإنجليزي.

سلوت يرد على أنباء إقالته

قال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة توتنهام: "أحظى على دعم كامل من إدارة النادي، وليفربول هو أفضل مكان يوجد فيه المدرب تحت الضغط، بسبب الثقة التي توفرها الإدارة".

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام، على ملعب أنفيلد، في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول من جلطة سراي التركي بهدف نظيف، في المباراة السابقة بدوري أبطال أوروبا، ويسعى فريق أرني سلوت للفوز في لقاء العودة على ملعب أنفيلد، لحسم تأهله إلى الدور المقبل.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، من 14 انتصارا و9 هزائم، و6 تعادلات.

ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
شئون عربية و دولية

ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً سياسياً
شئون عربية و دولية

قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً سياسياً
بحضور نجوم الفن.. محمد رمضان يحيي حفل سحور أمام الأهرامات
دراما و تليفزيون

بحضور نجوم الفن.. محمد رمضان يحيي حفل سحور أمام الأهرامات
الجنايات تعاقب "كوافير الدقي" بالمؤبد: ذبح طفل بسكين على ثمن "كيس عيش"
حوادث وقضايا

الجنايات تعاقب "كوافير الدقي" بالمؤبد: ذبح طفل بسكين على ثمن "كيس عيش"
"بيبو يتذيل القائمة".. ترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة على Watch It
دراما و تليفزيون

"بيبو يتذيل القائمة".. ترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة على Watch It

