قال الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي ضوء المتابعة المستمرة لحركة الأسواق ورصد ارتفاع أسعار الطماطم في بعض المناطق، قامت الشركة بالدفع بعدد من السيارات المتنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح "ناجي"، أن الطماطم تُطرح من خلال هذه السيارات بسعر 21.5 جنيه للكيلو، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للتدخل الإيجابي في الأسواق والمساهمة في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ممارسات مغالى فيها.

وأشار إلى أن السيارات المتنقلة بدأت عملها اليوم في عدد من الميادين والمناطق الحيوية بمحافظة القاهرة، من بينها ميدان سفير، ميدان الإسماعيلية، بوابة الرحاب 6، ومنطقة البنفسج 1 أمام معهد تيجان، والتجمع الاول والخامس، بما يتيح للمواطنين الحصول على الطماطم بالسعر المخفض بسهولة.

وأكد أن هذا التحرك يأتي ضمن الدور الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لزيادة الكميات المطروحة وضخها تباعًا عبر السيارات المتنقلة لتغطية مزيد من المناطق خلال الأيام المقبلة.

كما تواصل الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الميدانية المكثفة لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالأسعار العادلة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في أسعار السلع، بما يضمن حماية حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.