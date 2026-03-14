يلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد اليوم السبت الموافق 14 مارس، ضمن مواجهات الجولة الجولة الثلاثين في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب لندن الأولمبي معقل وست هام.

ترتيب مانشستر سيتي ووست هام في الدوري

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما يدخل وست هام المباراة وهو يحتل المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"