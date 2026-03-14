ردًا على أحد المقالات.. السيسي: الحكومة لم تكن سببًا في الأزمات الاقتصادية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن استهلاك المنتجات البترولية لا يقتصر على السيارات فقط، موضحًا أن الجزء الأكبر يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك نحو 20 مليار دولار سنويًا من المنتجات البترولية، أي ما يعادل تريليون جنيه مصري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أن الدولة تعمل على تطوير إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الوصول إلى 42٪ من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، مع السعي لتجاوز هذه النسبة والانتهاء من تحقيق الهدف قبل هذا الموعد.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه لو طُلب من المواطنين دفع القيمة الحقيقية لتكلفة الطاقة، فإن فاتورة الكهرباء ستتضاعف 4 أضعاف مقارنة بالوضع الحالي، دون تحقيق أي مكسب للدولة، مؤكّدًا أن رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا كان إجراء حتميًا.

وأكد الرئيس السيسي أنه حرص على تقديم هذا الشرح لأن المواطنين شركاء في الدولة، مشددًا على أن الأمور مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لتقييد الاستهلاك أو تخفيف الأحمال، مع التأكيد على حرص الحكومة على تحسين مستوى حياة المواطنين وجعلها أفضل.

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أمير تبوك للتهنئة بشهر رمضان الكريم