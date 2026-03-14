الرئيس السيسي: دفع القيمة الحقيقية للطاقة سيضاعف فاتورة الكهرباء 4 أضعاف

كتب : أحمد العش

09:11 م 14/03/2026
    الرئيس السيسي من حفل إفطار الأسرة المصرية 2026 (9)
    الرئيس السيسي من حفل إفطار الأسرة المصرية 2026 (7)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن استهلاك المنتجات البترولية لا يقتصر على السيارات فقط، موضحًا أن الجزء الأكبر يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك نحو 20 مليار دولار سنويًا من المنتجات البترولية، أي ما يعادل تريليون جنيه مصري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أن الدولة تعمل على تطوير إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الوصول إلى 42٪ من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، مع السعي لتجاوز هذه النسبة والانتهاء من تحقيق الهدف قبل هذا الموعد.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه لو طُلب من المواطنين دفع القيمة الحقيقية لتكلفة الطاقة، فإن فاتورة الكهرباء ستتضاعف 4 أضعاف مقارنة بالوضع الحالي، دون تحقيق أي مكسب للدولة، مؤكّدًا أن رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا كان إجراء حتميًا.

وأكد الرئيس السيسي أنه حرص على تقديم هذا الشرح لأن المواطنين شركاء في الدولة، مشددًا على أن الأمور مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لتقييد الاستهلاك أو تخفيف الأحمال، مع التأكيد على حرص الحكومة على تحسين مستوى حياة المواطنين وجعلها أفضل.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أمير تبوك للتهنئة بشهر رمضان الكريم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد
نطق الشهادة قبل رحيله.. "الشيخ عجمي" ترك محراب الصلاة ليعول والده فعاد
جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ويست هام.. ما موقف مرموش؟
جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ويست هام.. ما موقف مرموش؟
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكعك
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكعك

الرئيس السيسي: جميع القرارات الاقتصادية تُدرس بعناية لضمان أقل أثر على
الرئيس السيسي: جميع القرارات الاقتصادية تُدرس بعناية لضمان أقل أثر على

الرئيس السيسي: دفع القيمة الحقيقية للطاقة سيضاعف فاتورة الكهرباء 4 أضعاف
"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين
إيران تدعو سكان الإمارات للإخلاء الفوري من هذه المناطق |تفاصيل
إيران تتهم الإمارات: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من مكان قريب من دبي
هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
لا قلق من خروج الأموال الساخنة.. نجيب ساويرس يعلق على صعود الدولار أمام الجنيه