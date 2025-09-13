كتب - يوسف محمد:

استهل النجم المصري محمود عبدالمنعم كهربا، مشواره مع فريق القادسية السعودي اليوم بمواجهة فريق النصر، في بطولة الدوري الكويتي.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا، في صناعة هدفين وتسجيل هدف، في مباراة فريقه أمام النصر، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري الكويتي.

وتعد مباراة القادسية أمام النصر اليوم، هى الأولى للنجم المصري محمود عبد المنعم كهربا بقميص فريق القادسية، بعد الانضمام إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان كهربا انضم إلى فريق القادسية الكويتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد الليبي.

ويرتدي محمود كهربا رفقة فريق القادسية الكويتي القميص رقم 74، تكريما لشهداء فريق السابق النادي الأهلي.

ويذكر أن فريق القادسية، مكن من تحقيق الفوز على حساب النصر، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالدوري.

أقرأ أيضًا:

رد فعل مفاجيء من سيف الجزيري بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام المصري

"واد لعيب".. ماذا قال عادل إمام وسعيد صالح عن محمود الخطيب كلاعب؟