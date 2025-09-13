مباريات الأمس
مع 14 من عائلته.. استشهاد لاعب الهلال الرياضي في قصف إسرائيلي لمنزله

02:09 م السبت 13 سبتمبر 2025

استشهاد الطفل محمد رامز السلطان، لاعب الهلال الريا

كتبت-هند عواد:
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد الطفل محمد رامز السلطان، لاعب الهلال الرياضي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واستشهد محمد رامز السلطان مع 14 من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، أمس الجمعة، في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.
وفي 6 سبتمبر، استشهد أيضا الطفل مالك أبو العمرين، لاعب نادي الهلال، بنيران قوات الاحتلال أثناء انتظاره الحصول على المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة.

