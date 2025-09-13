مع 14 من عائلته.. استشهاد لاعب الهلال الرياضي في قصف إسرائيلي لمنزله



كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد الطفل محمد رامز السلطان، لاعب الهلال الرياضي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد محمد رامز السلطان مع 14 من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم، أمس الجمعة، في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وفي 6 سبتمبر، استشهد أيضا الطفل مالك أبو العمرين، لاعب نادي الهلال، بنيران قوات الاحتلال أثناء انتظاره الحصول على المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة.



اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الأهلي يرفض رحيل الخطيب.. والزمالك يطبق اللائحة على محترف الفريق



ناد إنجليزي يضم لاعب "مسجون" لقائمته.. ما القصة؟



