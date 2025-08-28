مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

0 0
16:30

الزمالك

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الخلود

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

دوري نجوم قطر

الريان

- -
18:30

الدحيل

دوري نجوم قطر

السد القطري

- -
20:30

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

حمزة شاهين يروي كواليس أيامه الأولى مع نادي أوساسونا - خاص

03:20 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حمزة شاهين (4)
  • عرض 7 صورة
    حمزة شاهين (5)
  • عرض 7 صورة
    حمزة شاهين (6)
  • عرض 7 صورة
    حمزة شاهين (3)
  • عرض 7 صورة
    حمزة شاهين (7)
  • عرض 7 صورة
    حمزة شاهين (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد القرش:

روى المدافع المصري حمزة شاهين لاعب وادي دجلة كواليس أيامه الأولى مع فريق أوساسونا أثناء قضاء فترة المعايشة في إسبانيا.

وقال حمزة في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لما وصلت إسبانيا استقبلوني بطريقة كويسة جدا، وقبل ما انزل الملعب المدرب كلمني في التاكتيك بتاع الفريق".

وأضاف: "الأجواء في إسبانيا جميلة جدا إذا كان في أوضة اللبس أو الملعب".

وأوضح: "الاختلاف بين طريقة اللعب في مصر وإسبانيا هو الرتم العالي، وانا كنت رايح عارف عشان لعبت في أوروبا قبل كدا".

وأردف: "تأقلمت بسرعة وخدت على الأجواء الحمد لله، وبشارك في التمارين، وشاركت في الفوز على فريق خيتافي وديا".

واختتم المصري: "بعد مباراة خيتافي الكل كان بيشكر فيا، والمدرب قعد معايا وقالي مميزاتك أنك قوي بدنيا وسريع، بتعرف تطلع بالكورة كويس، وعندك وعي تكتيكي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة شاهين نادي أوساسونا لاعب وادي دجلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة