حمزة شاهين يروي كواليس أيامه الأولى مع نادي أوساسونا - خاص

كتب- محمد القرش:

روى المدافع المصري حمزة شاهين لاعب وادي دجلة كواليس أيامه الأولى مع فريق أوساسونا أثناء قضاء فترة المعايشة في إسبانيا.

وقال حمزة في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لما وصلت إسبانيا استقبلوني بطريقة كويسة جدا، وقبل ما انزل الملعب المدرب كلمني في التاكتيك بتاع الفريق".

وأضاف: "الأجواء في إسبانيا جميلة جدا إذا كان في أوضة اللبس أو الملعب".

وأوضح: "الاختلاف بين طريقة اللعب في مصر وإسبانيا هو الرتم العالي، وانا كنت رايح عارف عشان لعبت في أوروبا قبل كدا".

وأردف: "تأقلمت بسرعة وخدت على الأجواء الحمد لله، وبشارك في التمارين، وشاركت في الفوز على فريق خيتافي وديا".

واختتم المصري: "بعد مباراة خيتافي الكل كان بيشكر فيا، والمدرب قعد معايا وقالي مميزاتك أنك قوي بدنيا وسريع، بتعرف تطلع بالكورة كويس، وعندك وعي تكتيكي".