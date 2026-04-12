تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن آخر استعداداته لمواجهة تشيلسي، التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة.

تصريحات جوارديولا قبل مباراة تشيلسي

قال جوارديولا في تصريحات قبل المباراة: "الجميع يتحدث عن آرسنال، ولكن هناك أمرًا، إن لم نفز على تشيلسي الأمر سينتهي".

وواصل: "إذا فزنا على تشيلسي، ومن ثم آرسنال في ملعبنا، سنعيش رغبة ووهم في تحقيق ذلك".

وأضاف جوارديولا: "علينا الفوز في جميع المباريات المتبقية، وحتى التعادل لا يجدي، والجميع هنا يعرف ذلك".

واختتم جوارديولا: "في حال عدم فوزنا على تشيلسي، قد لا نحتاج لعقد مؤتمر صحفي في مباراة آرسنال، لأن الأمر سينتهي حينها".

مصدر يكشف سبب فشل عقد جلسة استماع الأهلي لمحادثة الفار



"عاد لمكانه الطبيعي".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟



