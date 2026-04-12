مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

0 0
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

جوارديولا يكشف: "تنتهي فرصنا لحصد الدوري في هذه الحالة"

كتب : محمد عبد الهادي

02:15 م 12/04/2026

بيب جوارديولا وأنشيلوتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن آخر استعداداته لمواجهة تشيلسي، التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة.

تصريحات جوارديولا قبل مباراة تشيلسي

قال جوارديولا في تصريحات قبل المباراة: "الجميع يتحدث عن آرسنال، ولكن هناك أمرًا، إن لم نفز على تشيلسي الأمر سينتهي".

وواصل: "إذا فزنا على تشيلسي، ومن ثم آرسنال في ملعبنا، سنعيش رغبة ووهم في تحقيق ذلك".

وأضاف جوارديولا: "علينا الفوز في جميع المباريات المتبقية، وحتى التعادل لا يجدي، والجميع هنا يعرف ذلك".

واختتم جوارديولا: "في حال عدم فوزنا على تشيلسي، قد لا نحتاج لعقد مؤتمر صحفي في مباراة آرسنال، لأن الأمر سينتهي حينها".

إعلان

إعلان

