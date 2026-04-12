لأول مرة في الموسم.. عبدالمنعم يعود لقائمة نيس أمام لوهافر

عاد محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، إلى الظهور في قائمة فريقه نيس، استعدادًا لمواجهة لوهافر ضمن منافسات الدوري الفرنسي، في أول ظهور له بالموسم الحالي.

ويحل نيس ضيفًا على لوهافر مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي، في لقاء يشهد عودة المدافع المصري إلى قائمة الفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وجاءت عودة عبد المنعم بعد تعافيه من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته عن الملاعب قرابة 300 يوم، حيث كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة باريس سان جيرمان يوم 25 أبريل 2025.

مشاركة محمد عبد المنعم مع منتخب مصر

وكان اللاعب قد غاب عن مباراة نيس أمام ستراسبورج في الجولة الماضية، رغم مشاركته مؤخرًا مع منتخب مصر خلال معسكر مارس، حيث ظهر كبديل في مباراة ودية أمام السعودية، إلى جانب مشاركته في لقاء ودي مع فريق جراس أحد أندية الدرجات الأدنى في فرنسا ضمن برنامج عودته التدريجي.