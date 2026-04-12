لأول مرة في الموسم.. عبدالمنعم يعود لقائمة نيس أمام لوهافر

كتب : محمد خيري

02:39 م 12/04/2026

محمد عبد المنعم لاعب نيس

عاد محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، إلى الظهور في قائمة فريقه نيس، استعدادًا لمواجهة لوهافر ضمن منافسات الدوري الفرنسي، في أول ظهور له بالموسم الحالي.

ويحل نيس ضيفًا على لوهافر مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي، في لقاء يشهد عودة المدافع المصري إلى قائمة الفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وجاءت عودة عبد المنعم بعد تعافيه من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته عن الملاعب قرابة 300 يوم، حيث كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة باريس سان جيرمان يوم 25 أبريل 2025.

مشاركة محمد عبد المنعم مع منتخب مصر

وكان اللاعب قد غاب عن مباراة نيس أمام ستراسبورج في الجولة الماضية، رغم مشاركته مؤخرًا مع منتخب مصر خلال معسكر مارس، حيث ظهر كبديل في مباراة ودية أمام السعودية، إلى جانب مشاركته في لقاء ودي مع فريق جراس أحد أندية الدرجات الأدنى في فرنسا ضمن برنامج عودته التدريجي.

محمد عبد المنعم نيس الدوري الفرنسي

طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
أخبار مصر

طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
ما السر الخفي وراء اللون الأصفر لأغلب الشخصيات الكرتونية؟- ستفاجئك الإجابة
ما السر الخفي وراء اللون الأصفر لأغلب الشخصيات الكرتونية؟- ستفاجئك الإجابة
"تاجرت بحزني".. شمس البارودي تنتقد نشر تسجيل صوتي لها دون إذنها
"تاجرت بحزني".. شمس البارودي تنتقد نشر تسجيل صوتي لها دون إذنها
أحمد بلال عن مقارنته بناصر منسي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"
أحمد بلال عن مقارنته بناصر منسي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"
ترامب يعلن حصارًا بحريًا على مضيق هرمز: سنعترض أي سفينة تدفع رسوما لإيران
ترامب يعلن حصارًا بحريًا على مضيق هرمز: سنعترض أي سفينة تدفع رسوما لإيران

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
