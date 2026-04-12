يترقب ريال مدريد مواجهة قوية أمام بايرن ميونيخ، وسط مؤشرات إيجابية بشأن جاهزية نجمه كيليان مبابي للمشاركة في اللقاء المرتقب.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إصابة كيليان مبابي

وكان مبابي قد أثار القلق بعد تعرضه لاصطدام قوي خلال مباراة فريقه أمام جيرونا في الدوري، ما أدى إلى خروجه من اللقاء وهو ينزف، كما غاب عن تدريبات الفريق الأخيرة.

موقف مبابي من المشاركة أمام بايرن ميونخ

ورغم ذلك، أكدت تقارير صحفية، من بينها "ذا أثلتيك"، أن اللاعب لا يعاني من إصابة مقلقة، وأن فرص وجوده بالمباراة كبيرة.

ويقدم مبابي موسما مميزا مع ريال مدريد، حيث شارك في 38 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 39 هدفا، إلى جانب صناعة 6 أهداف.