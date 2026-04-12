مع رحيل صلاح.. كيف يمكن أن يكون تشكيل ليفربول الموسم المقبل؟

يرحل 4 لاعبين أساسيين من صفوف ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، بينهم الدولي المصري محمد صلاح.

وسيودع الهولندي آرني سلوت، كلاً من محمد صلاح وأندي روبرتسون في نهاية الموسم الحالي، إذ أعلن الثنائي رحيلهما بنهاية الموسم.

الراحلون عن ليفربول

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قد لا يكون صلاح وروبرتسون هما البطلان الوحيدان من أبطال ليفربول اللذين سيغادران النادي هذا الصيف.

وألمح قائد الفريق فيرجيل فان ديك، البالغ من العمر 34 عاماً، إلى إمكانية الرحيل بعد الهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وانضم فان ديك لصفوف ليفربول في عام 2018، وذلك بعد انتقاله من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد حارس المرمى أليسون بيكر، البالغ من العمر 33 عامًا، النجم الرابع الذي قد يودع فريق ميرسيسايد هذا الصيف، وارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي العملاق خلال فترة الانتقالات.

بديل صلاح في ليفربول

أشارت "ذا صن" إلى أن ليفربول يمكن أن يلجأ إلى نجم ريال مدريد إدواردو كامافينجا ليحل محل روبرتسون .

وهناك خياران لاستبدال صلاح على الجناح، إذ أبدى النادي اهتماماً بنجمي الدوري الألماني مايكل أوليس ويان ديوماندي.

كما تم ترشيح ماكسينس لاكروا، لاعب كريستال بالاس، للانتقال إلى ليفربول كخليفة محتمل لفان ديك، وقد يكون ماركوس سينيسي أيضاً هدفاً بديلاً، إذ من المقرر أن ينتهي عقده مع بورنموث هذا الصيف.

وقد يختار سلوت أيضاً استبدال النجوم من داخل فريقه بلاعبين موجودين بالفعل فيه، إذ تعاقد ليفربول مع الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي استعداداً لرحيل أليسون.

ولعب نجم فالنسيا السابق، البالغ من العمر 25 عاماً، 15 مباراة بالفعل مع النادي في دوري أبطال أوروبا والمسابقات المحلية.

