دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

- -
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

مع رحيل صلاح.. كيف يمكن أن يكون تشكيل ليفربول الموسم المقبل؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 12/04/2026

ليفربول وباريس سان جيرمان

يرحل 4 لاعبين أساسيين من صفوف ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، بينهم الدولي المصري محمد صلاح.

وسيودع الهولندي آرني سلوت، كلاً من محمد صلاح وأندي روبرتسون في نهاية الموسم الحالي، إذ أعلن الثنائي رحيلهما بنهاية الموسم.

الراحلون عن ليفربول

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قد لا يكون صلاح وروبرتسون هما البطلان الوحيدان من أبطال ليفربول اللذين سيغادران النادي هذا الصيف.

وألمح قائد الفريق فيرجيل فان ديك، البالغ من العمر 34 عاماً، إلى إمكانية الرحيل بعد الهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وانضم فان ديك لصفوف ليفربول في عام 2018، وذلك بعد انتقاله من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد حارس المرمى أليسون بيكر، البالغ من العمر 33 عامًا، النجم الرابع الذي قد يودع فريق ميرسيسايد هذا الصيف، وارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي العملاق خلال فترة الانتقالات.

بديل صلاح في ليفربول

أشارت "ذا صن" إلى أن ليفربول يمكن أن يلجأ إلى نجم ريال مدريد إدواردو كامافينجا ليحل محل روبرتسون .

وهناك خياران لاستبدال صلاح على الجناح، إذ أبدى النادي اهتماماً بنجمي الدوري الألماني مايكل أوليس ويان ديوماندي.

كما تم ترشيح ماكسينس لاكروا، لاعب كريستال بالاس، للانتقال إلى ليفربول كخليفة محتمل لفان ديك، وقد يكون ماركوس سينيسي أيضاً هدفاً بديلاً، إذ من المقرر أن ينتهي عقده مع بورنموث هذا الصيف.

وقد يختار سلوت أيضاً استبدال النجوم من داخل فريقه بلاعبين موجودين بالفعل فيه، إذ تعاقد ليفربول مع الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي استعداداً لرحيل أليسون.

ولعب نجم فالنسيا السابق، البالغ من العمر 25 عاماً، 15 مباراة بالفعل مع النادي في دوري أبطال أوروبا والمسابقات المحلية.

بعد انهيار مفاوضات أمريكا وإيران.. تراجع مفاجئ لناقلات نفط عملاقة في مضيق
فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني
حصار بحري لمدة أسبوع.. ما هي الورقة الأخيرة في يد ترامب إذا لم توافق إيران؟
البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية
وزير الصحة يبحث تجهيز 50% من المستشفيات بنظام "كبسولة العمليات"
