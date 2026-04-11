ملخص شوط الزمالك وشباب بلوزداد الأول في نصف نهائي الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة أرني سلوت، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فولهام، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ32 بالدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام عودة النجم المصري محمد صلاح، بعد غيابه عن المباراة الماضية للفريق أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: جيرمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي وأندي روبيرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، كورتس جونز وفلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو وريو نجوموها

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي:

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة جمعهم من 31 مباراة خاضهم بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق فولهام المركز الـ11 بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة جمعهم من 31 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

نتيجة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويذكر أن فريق ليفربول كان قد تلقى الهزيمة في المباراة الماضية، أمام فريق باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أقرأ أيضًا:

تجاوز في حقهم.. الأهلي يطالب رابطة الأندية بإلغاء العقوبات على لاعبيه

هدية للأهلي.. هل يصنع النحاس الفارق في صراع الدوري المصري؟