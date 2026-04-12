تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب ستامفورد بريدج، حيث يستضيف المواجهة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، عبر قناة "بي إن سبورت 1".

ترتيب تشيلسي و مانشستر بالدوري الإنجليزي

يتواجد فريق مانشستر سيتي في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 61 نقطة، جمعهما خلال 30 مباراة.

علي الجانب الأخر يحتل فريق تشيلسي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة من 31 مباراة.

