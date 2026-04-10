ملخص شوط الزمالك وشباب بلوزداد الأول في نصف نهائي الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

09:53 م 10/04/2026 تعديل في 09:54 م
    احتفال بيزيرا
    الزمالك وشباب بلوزداد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء المقام بينهما حالياً على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


أحداث شوط الزمالك وشباب بلوزداد الأول


شهدت الدقائق الأولى محاولات متبادلة بين الفريقين، إذ تبادل لاعبي الزمالك وشباب بلوزداد الاستحواذ في منتصف الملعب خلال الدقائق 2 و3، قبل أن يبدأ الفريق الجزائري في تهديد مرمى الزمالك بتسديدة من خارج المنطقة تعامل معها الدفاع في الدقيقة 11.


وفي الدقيقة 12، تألق حارس الزمالك مهدي سليمان في التصدي لتسديدة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يعود وينقذ مرماه مجددًا في الدقيقة 18 من فرصة مشابهة.


وتعرض حسام عبد المجيد للاحتكاك مع أحد لاعبي بلوزداد في كرة مشتركة بالدقيقة 20، قبل أن يحرم القائم الفريق الجزائري من هدف محقق في الدقيقة 22 بعد تسديدة عبد الرحمن مزيان.


ورد الزمالك بفرصة خطيرة في الدقيقة 24، بعد توغل عمر جابر داخل منطقة الجزاء وإرساله عرضية لم تكتمل.


وفي الدقيقة 26، أطلق عبد الله السعيد تسديدة صاروخية من خارج المنطقة تصدى لها حارس بلوزداد فريد شعال.


هدف الزمالك الأول في شباك شباب بلوزداد


وفي الدقيقة 28، نجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم عن طريق خوان بيزيرا بعدما استغل انفراداً تاماً بالمرمى وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وبعد الهدف حاول شباب بلوزداد العودة في النتيجة لكن دون خطورة حقيقية، بينما واصل الزمالك السيطرة النسبية مع تبادل الكرات في منتصف الملعب.


وفي الدقيقة 33، أرسل عبد الله السعيد عرضية داخل المنطقة تصدى لها الدفاع، بينما أظهرت الإحصائيات عند الدقيقة 35 تفوق بلوزداد في الاستحواذ بنسبة 54% مقابل 46% للزمالك.


وفي الدقيقة 37، نجح دفاع الزمالك في إبعاد كرة خطيرة تحت ضغط هجومي جزائري، قبل أن يتعرض حارس المرمى مهدي سليمان لإصابة استدعت تدخل الجهاز الطبي في الدقيقة 38.


واستمر التبادل بين الفريقين في منتصف الملعب حتى الدقيقة 40، قبل أن يحصل بلوزداد على ركلة حرة في الدقيقة 41 نتيجة خطأ على أحمد ربيع، لكن العرضية التي تلتها اصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 42.


واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل ضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

احتفال بيريزا بالهدف
تشكيل الزمالك في الشوط الأول

حراسة المرمى: مهدي سليمان.


خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.


خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.


خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

