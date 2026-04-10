ريال مدريد يتعثر أمام جيرونا ويمنح برشلونة فرصة حسم الليجا

كتب : نهي خورشيد

11:15 م 10/04/2026

ريال مدريد وجيرونا

فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على مواجهة ريال مدريد وضيفه جيرونا في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.


أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا


افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 51 عن طريق فيديريكو فالفيردي بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك جيرونا.


لكن جيرونا نجح في إدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 62، عبر توماس ليمار الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في مرمى أصحاب الأرض.


لقطة مثيرة في المباراة


شهدت المباراة حصول كيليان مبابي على بطاقة صفراء في الدقيقة 37، وبعدها طالب لاعبي جيرونا بطرده في الدقيقة 69 بداعي تعمد السقوط المتكرر داخل منطقة الجزاء.


ترتيب الفريقين بعد المباراة


بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني ليترك الفرصة أمام برشلونة لتوسيع الفارق في الصدارة، بينما وصل رصيد جيرونا إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

ريال مدريد جيرونا الدوري الإسباني برشلونة

"غياب الشناوي وكامويش".. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري
البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية
على خطى موديز.. ستاندرد آند بورز تبقي على تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
خالد أبو بكر: عارضت الحكومة بقوة ولم أتعرض للتضييق.. وهذا سر توقف برنامجي
