فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على مواجهة ريال مدريد وضيفه جيرونا في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.



أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا



افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 51 عن طريق فيديريكو فالفيردي بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك جيرونا.



لكن جيرونا نجح في إدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 62، عبر توماس ليمار الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في مرمى أصحاب الأرض.



لقطة مثيرة في المباراة



شهدت المباراة حصول كيليان مبابي على بطاقة صفراء في الدقيقة 37، وبعدها طالب لاعبي جيرونا بطرده في الدقيقة 69 بداعي تعمد السقوط المتكرر داخل منطقة الجزاء.



ترتيب الفريقين بعد المباراة



بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني ليترك الفرصة أمام برشلونة لتوسيع الفارق في الصدارة، بينما وصل رصيد جيرونا إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

