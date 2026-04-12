أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان الثلاثاء المقبل، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وباريس سان جيرمان، التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء بفرنسا، انتهت بخسارة الليفر بهدفين دون رد.

طاقم تحكيم مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني، ويعاونه كل من دانييلي بيندوني وألبيرتو تيجوني، ضمن الطاقم المساعد على أرض الملعب.

ومن المنتظر أن يتواجد في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، الإيطالي ماركو دي بيلو بإدارتها، بمساعدة ألياندرو دي باولو، بينما يتولى ماتيو ماركيتي مهام الحكم الرابع.

إقرأ أيضًا:

