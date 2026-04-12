مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 1
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

يويفا يعلن طاقم حكام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد الهادي

04:17 م 12/04/2026 تعديل في 04:25 م

ليفربول وباريس سان جيرمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان الثلاثاء المقبل، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وباريس سان جيرمان، التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء بفرنسا، انتهت بخسارة الليفر بهدفين دون رد.

طاقم تحكيم مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني، ويعاونه كل من دانييلي بيندوني وألبيرتو تيجوني، ضمن الطاقم المساعد على أرض الملعب.

ومن المنتظر أن يتواجد في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، الإيطالي ماركو دي بيلو بإدارتها، بمساعدة ألياندرو دي باولو، بينما يتولى ماتيو ماركيتي مهام الحكم الرابع.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا ليفربول

أحدث الموضوعات

إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض استهلاك الوزارة بنسبة 50%
قرار عاجل من القضاء بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
ترامب محذّرًا: أستطيع محو إيران في يوم واحد.. وأتوقع عودتهم للمفاوضات
جمالهن لافت.. أشهر عارضات الأزياء العالميات من أصول عربية
أفضل طرق خفض الكوليسترول.. خطوات بسيطة لحماية قلبك
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

