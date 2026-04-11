أعرب معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب شباب بلوزداد بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبرز تصريحات معتمد جمال بعد فوز الزمالك اليوم

وأكد المدير الفني في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن المباراة جاءت قوية وصعبة على كلا الفريقين، مشيراً إلى أن المنافس الجزائري يتمتع بجودة فنية عالية ويضم عناصر مميزة إلا أن الزمالك نجح في توظيف خبرات لاعبيه وفرض أسلوبه على مجريات اللعب في أغلب فترات اللقاء ليحقق الهدف المطلوب.

وأوضح معتمد جمال أن الفريق أنهى الشوط الأول من المواجهة، مؤكداً أن الحسم سيكون في لقاء العودة بالقاهرة متمنياً مواصلة الأداء الجيد والتأهل إلى النهائي.

وأشاد المدير الفني بأداء لاعبيه، مؤكداً أنهم قدموا مباراة كبيرة تحت ضغط جماهيري صعب وكانوا على قدر المسؤولية خاصة في ظل سعي الفريق للخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وأضاف أن الجهاز الفني تعامل مع اللقاء بتقسيمه إلى مراحل مع إجراء بعض التعديلات التكتيكية وتغيير مراكز بعض اللاعبين مثل خوان بيزيرا وعدي الدباغ سواء على الأطراف أو في العمق، مؤكداً أن الفرص في مثل هذه المباريات تكون محدودة لكن الفريق نجح في استغلال ما أُتيح له.

سبب استبدال خوان بيزيرا أمام شباب بلوزداد

و كشف معتمد جمال عن سبب استبدال خوان بيزيرا، موضحاً أن اللاعب اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية وكان يرغب في استكمال المباراة، إلا أن الجهاز الفني فضل عدم المخاطرة به للحفاظ عليه لمواجهة الإياب.

وفي ختام تصريحاته، شدد المدير الفني على صعوبة مباراة العودة، مؤكداً أن شباب بلوزداد فريق قوي ويقدم كرة حديثة ووصوله إلى هذا الدور لم يكن بمحض الصدفة، محذراً من خطورة النتيجة، التي وصفها بـ "الخادعة" ومؤكداً أن التأهل لم يحسم بعد في ظل تركيز لاعبي الزمالك على إنهاء المهمة بنجاح في القاهرة.

نتيجة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وكان الزمالك حقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب نيلسون مانديلا ليقترب خطوة من بلوغ النهائي، على أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

البيروفي دييجو إلياس يتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش





ريال مدريد يتعثر أمام جيرونا ويمنح برشلونة فرصة حسم الليجا



