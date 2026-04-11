مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

0 0
21:00

نهضة بركان

الدوري المصري

بيراميدز

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
18:30

فولهام

جميع المباريات

ملخص مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

06:04 م 11/04/2026 تعديل في 08:25 م
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (12) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (2) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (10) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (8) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (9) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (7) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (5) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (11) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    ليفربول وفولهام (9) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (5) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    ليفربول وفولهام (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره فولهام، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 بالبريميرليج.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 52 في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد فولهام عند النقطة رقم 44 في المركز الـ11 بجدول الترتيب.

تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: جيرمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي وأندي روبيرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، كورتس جونز وفلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو وريو نجوموها

أبرز أحداث مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي ليفربول

الدقيقة 8: عرضية من لاعب ليفربول يبعدها دفاع فريق فولهام

الدقيقة 11: تسديدة قوية من روبرتسون لاعب ليفربول، تصطدم بدفاعات فريق فولهام

الدقيقة 19: تسديدة من سوبوسلاي لاعب ليفربول تصطدم بدفاع فريق فولهام

الدقيقة 20: تسديدة من جاكبو لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى فولهام

الدقيقة 26: سيطرة على الكرة من لاعبي ليفربول

الدقيقة 33: تسديدة قوية من لاعب لاعب فولهام تمر أعلى مرمى ليفربول

الدقيقة 36: ريو نجومها يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى فولهام

الدقيقة 40: محمد صلاح يسجل الثاني لليفربول في مرمى فولهام

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: ضغط من ليفربول لتسجيل الهدف الثالث في مرمى فولهام

الدقيقة 65: سيطرة على الكرة من لاعبي فولهام ولكن دون خطورة على مرمى ليفربول

الدقيقة 77: تسديدة من لاعب فريق فولهام تمر بجوار مرمى ليفربول

الدقيقة 85: كرة طويلة من لاعب فولهام داخل منطقة جزاء ليفربول، يبعدها دفاع الريدز

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي ليفربول وفولهام

أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

إعلان

