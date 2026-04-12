أشاد جمهور نادي ليفربول، بتألق النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول وتسجيله هدفًا ثمينًا في فوز الريدز على فولهام، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 بالبريميرليج.

وشهدت مباراة ليفربول وفولهام، مشاركة محمد صلاح أساسيًا في اللقاء، بعد غيابه عن مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

تعليق جمهور ليفربول على تألق محمد صلاح

كتب أحد المشجعين عبر منصة "إكس": "لو كان محمد صلاح من بريطانيا، لكان من المرجح أنه فاز بجائزتي الكرة الذهبية حتى الأن".

وقال آخر: "الملك المصري عاد إلى مكانه الطبيعي، يلمع ببريق ساطع تحت أضواء أنفيلد".

ونشر مشجع:" هذا هو الملك، محمد صلاح أيقونة، ووجه رسالة لسلوت: "إذهب إلى الجحيم يا أصلع".

بينما قال مشجع :"من بازل إلى روما، لقد قدم كل شئ، بالنسبة للكثير منا، الأمر ليس مجرد افتقاد لاعب، بل افتقاد للفرح الذي يجلبه كل مرة يخطو فيها علي أرض الملعب، أسطورة حقيقية".

وكتب مشجع آخر: "صلاح ونوجوموها، الحاضر والمستقبل، والأفضل في المباراة، يجب أن يكون الإثنان أساسيين أمام باريس".

بينما شارك مشجعًا: "محمد صلاح هو أكثر لاعبي كرة القدم تواضعًا".

