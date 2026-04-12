دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 1
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

قبل موقعة بايرن ميونخ.. مبابي يفاجئ الجماهير بغيابه عن تدريبات الريال

كتب : محمد عبد الهادي

04:27 م 12/04/2026

كليان مبابي

فاجأ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، جماهيره قبل المباراة المرتقبة للميرنجي أمام بايرن ميونخ الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، قد انتهت بخسارة الريال بهدفين لهدف، ليخوض الميرنجي مباراة العودة بحثًا عن الفوز وحجز بطاقة التأهل لدور نصف نهائي دوري الأبطال.

مبابي يغيب عن مران ريال مدريد للإصابة

أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، غاب عن تدريب الفريق اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ.

وكشفت الصحيفة أن سبب الإصابة بسبب تعرض اللاعب لقطع في الوجه أعلي الحاجب، مما تتدخل حاجته لثلاث غرز.

وأكدت الصحيفة أن الإصابة التي تعرض لها مبابي ليست مقلقة، ومن المتوقع مشاركته بشكل طبيعي في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ المقبلة.

كليان مبابي ريال مدريد بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
ترامب محذّرًا: أستطيع محو إيران في يوم واحد.. وأتوقع عودتهم للمفاوضات
- 13 جنيها.. لماذ قدرت الحكومة سعر الدولار أقل من توقعات المؤسسات الدولية؟
"مصدومة".. ألفت عمر تعلق على واقعة انتحار فتاة الإسكندرية
بعد فشل المفاوضات.. ماذا يعني قرار "ترامب" بفرض حصار على مضيق هرمز؟
يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية