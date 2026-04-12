فاجأ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، جماهيره قبل المباراة المرتقبة للميرنجي أمام بايرن ميونخ الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، قد انتهت بخسارة الريال بهدفين لهدف، ليخوض الميرنجي مباراة العودة بحثًا عن الفوز وحجز بطاقة التأهل لدور نصف نهائي دوري الأبطال.

مبابي يغيب عن مران ريال مدريد للإصابة

أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، غاب عن تدريب الفريق اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ.

وكشفت الصحيفة أن سبب الإصابة بسبب تعرض اللاعب لقطع في الوجه أعلي الحاجب، مما تتدخل حاجته لثلاث غرز.

وأكدت الصحيفة أن الإصابة التي تعرض لها مبابي ليست مقلقة، ومن المتوقع مشاركته بشكل طبيعي في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ المقبلة.

