أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة بعد قليل أمام شباب بلوزداد، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



أبرز تصريحات معتمد جمال قبل لقاء شباب بلوزداد



وقال معتمد جمال في تصريحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إن المباراة تعد شوطاً أول من المواجهة، مؤكداً أن الحسم الحقيقي سيكون في لقاء العودة بالقاهرة.



وأضاف مدرب الفارس الأبيض أن الفريق سيسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في الجزائر قبل حسم الأمور على أرضه.



وأوضح المدير الفني أن اللاعبين يدركون صعوبة المواجهة، مؤكداً نصاً: "جاهزون بإذن الله، ونعلم أن المباراة ستكون قوية، لكنها صعبة على الفريقين وسنحاول تقديم أفضل أداء والخروج بنتيجة إيجابية".



واختتم تصريحاته بالتأكيد على طموح الفريق في الوصول إلى المباراة النهائية، متمنياً التوفيق للاعبين في مشوار البطولة.



تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:



حراسة المرمى: مهدي سليمان.



خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.



خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.



خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

البدلاء: محمد عواد، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد، آدم كايد، أحمد شريف، سيف الجزيري.



موعد المباراة والقناة الناقلة



وتقام المباراة على ملعب نيلسون مانديلا إذ تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



ومن المنتظر أن تبث المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت 3، وقناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على القمر نايل سات.

