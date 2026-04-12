دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

- -
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

لأول مرة.. سيدة تتولى تدريب فريق أول بالدوري الألماني.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:41 ص 12/04/2026

ماري لويز إيتا

كشف نادي يونيون برلين الألماني، مفاجأة جديدة للجماهير في الساعات الماضية، بعدما أعلن تعيين المدربة ماري لويز إيتا مديرةً فنيةً للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

وبات قرار تعيين السيدة ماري لويز بدلًا من المدرب المقال شتيفن باومغارت، قرارًا جديدًا في كرة القدم الأوروبية، إذ أصبحت إيتا أول امرأة تتولى القيادة الكاملة لفريق محترف للرجال في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في القارة.

أول تعليق من ماري لويز

في أول تعليق للمدربة إيتا عند تعيينها قالت: "نظرًا لفوارق النقاط في النصف السفلي من جدول الترتيب، فإن البقاء في البوندسليجا لم يُحسم بعد".

وتابعت: "أنا سعيدة لأن النادي أوكل إليّ هذه المهمة الصعبة، لطالما كانت إحدى نقاط قوة يونيون قدرتنا على التكاتف في مثل هذه المواقف، وبالطبع، أنا مقتنعة بأننا سنحصد النقاط الحاسمة مع هذا الفريق".

ترتيب نادي يونيون برلين بالدوري الألماني

يتواجد فريق يونيون برلين في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد32 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حقق الفوز ف6ي 8 وتعادل 8 وخسر 13 مباراة.

