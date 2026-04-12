أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف، تواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبد القادر خوسانوف - مارك جويهي.

في خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - نيكو أوريلي - أنطوان سيمينيو.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند - ريان شرقي.

