مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 1
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي.. ما موقف مرموش؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:32 م 12/04/2026

مانشستر سيتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف، تواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبد القادر خوسانوف - مارك جويهي.

في خط الوسط: برناردو سيلفا - رودري - نيكو أوريلي - أنطوان سيمينيو.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند - ريان شرقي.

إقرأ أيضًا:
مصدر يكشف سبب فشل عقد جلسة استماع الأهلي لمحادثة الفار

"عاد لمكانه الطبيعي".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أفضل طرق خفض الكوليسترول.. خطوات بسيطة لحماية قلبك
نصائح طبية

أفضل طرق خفض الكوليسترول.. خطوات بسيطة لحماية قلبك
رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
شئون عربية و دولية

رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
مركز السموم.. الصحة تحذر من تناول 3 أجزاء في الفسيخ والرنجة
أخبار مصر

مركز السموم.. الصحة تحذر من تناول 3 أجزاء في الفسيخ والرنجة
جمالهن لافت.. أشهر عارضات الأزياء العالميات من أصول عربية
الموضة

جمالهن لافت.. أشهر عارضات الأزياء العالميات من أصول عربية

خلاف ميراث يتحول إلى عاصفة.. حقيقة فيديو هدم منزل وإشعال نار بالمنوفية
حوادث وقضايا

خلاف ميراث يتحول إلى عاصفة.. حقيقة فيديو هدم منزل وإشعال نار بالمنوفية

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية