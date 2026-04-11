الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
18:30

اسبانيول

بعد ارتباط اسمه بمنافس الزمالك.. رسالة غامضة من موسيماني

كتب : هند عواد

10:21 ص 11/04/2026

موسيماني

خرج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، برسالة غامضة عقب ارتباط اسمه بمنافس الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية، شباب بلوزداد الجزائري.

موسيماني قريبا من تدريب شباب بلوزداد الجزائري

أشارت تقارير جزائرية إلى أن إدارة شباب بلوزداد الجزائري وضعت موسيماني على رأس المرشحين لتولي تدريب الفريق.

وأعلن نادي شباب بلوزداد، إيقاف مدربه سيد راموفيتش مؤقتاً وفرض عقوبات انضباطية على بعض لاعبيه، دون الكشف عن تفاصيل.

رسالة غامضة من موسيماني

نشر موسيماني صورا سابقة له عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتب: "قبل التقدير، لا بد من مواجهة عقبات. فرص ضائعة. موارد محدودة. لحظات لا تكفي فيها الموهبة وحدها. وهنا تتلاشى مسارات كثيرة".

واختتم: "ليس لغياب الإمكانات، بل لقصور النظام. المعاناة جزء لا يتجزأ من الرحلة، لكنها تصبح عائقًا دون هيكلية ودعم. الموهبة لا تفشل من تلقاء نفسها، بل تفشل حين لا تُنمّى. لذلك، لا يمكن ترك التنمية للصدفة".

اقرأ أيضًا:

مشاركة فنان شهير واعتذار شيكابالا.. كواليس إعلان تطبيق الزمالك

فرحان بالحضور الجماهيري.. تعليق سميح ساويرس على نهائي بطولة الجونة للإسكواش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



الحكومة تواجه التعديات.. 52 ألف حالة إزالة وتقنين وتحصيل غرامات
حكاية عريس البراجيل أنهى حياة طفلة برصاصة خلال حفل زفافه
محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا على مسرح دولبي في أمريكا 6 يونيو المقبل
مسؤول باكستاني: نتوقع نتائج إيجابية لمفاوضات حرب إيران وأمريكا
بعد ارتباط اسمه بمنافس الزمالك.. رسالة غامضة من موسيماني
