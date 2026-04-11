خرج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، برسالة غامضة عقب ارتباط اسمه بمنافس الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية، شباب بلوزداد الجزائري.

موسيماني قريبا من تدريب شباب بلوزداد الجزائري

أشارت تقارير جزائرية إلى أن إدارة شباب بلوزداد الجزائري وضعت موسيماني على رأس المرشحين لتولي تدريب الفريق.

وأعلن نادي شباب بلوزداد، إيقاف مدربه سيد راموفيتش مؤقتاً وفرض عقوبات انضباطية على بعض لاعبيه، دون الكشف عن تفاصيل.

رسالة غامضة من موسيماني

نشر موسيماني صورا سابقة له عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتب: "قبل التقدير، لا بد من مواجهة عقبات. فرص ضائعة. موارد محدودة. لحظات لا تكفي فيها الموهبة وحدها. وهنا تتلاشى مسارات كثيرة".

Before recognition, there are setbacks.

Missed opportunities.

Limited resources.

Moments where talent is not enough.

This is where many journeys fall away.

Not because the potential is not there, but because the system is not.

Struggle is part of the journey.

But without… pic.twitter.com/DQi4pnaMBs — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) April 11, 2026

واختتم: "ليس لغياب الإمكانات، بل لقصور النظام. المعاناة جزء لا يتجزأ من الرحلة، لكنها تصبح عائقًا دون هيكلية ودعم. الموهبة لا تفشل من تلقاء نفسها، بل تفشل حين لا تُنمّى. لذلك، لا يمكن ترك التنمية للصدفة".

