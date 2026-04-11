إلغاء مباراة كرة قدم بسبب اندلاع حريق في غرفة ملابس الفريق

اندلع حريق في غرفة ملابس أحد فرق الدوري السويسري لكرة القدم، في ملعب "سانت ياكوب بارك"، مما تسبب في تأجيل المباراة.

حريق في غرفة ملابس بازل السويسري

أعلن نادي بازل السويسري، في بيان رسمي، إلغاء مباراة فريقه ضد ثون، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم، بسبب اندلاع حريق في غرفة ملابس اللاعبين، مساء أمس الجمعة.

وقال بازل في بيانه: "المباراة لن تقام، ويرجع ذلك إلى اندلاع حريق في منطقة غرف ملابس الفريق الأول لنادي بازل، مساء الجمعة 10 أبريل 2026، لأسباب لم تتضح بالكامل حتى الآن. وقد تسبب الحريق في أضرار مادية كبيرة، ولحسن الحظ لم تقع أي إصابات بشرية".

وأضاف: "الحريق، الذي صاحبه تصاعد كثيف للدخان، ألحق أضرارًا جسيمة ودمر بالكامل منطقة غرف الملابس الخاصة بالفريق الأول. وشملت الأضرار غرف تبديل الملابس، وغرف المعدات، وجميع مستلزمات اللاعبين والجهاز الفني. كما تضررت مكاتب المدربين، ومكتب مدير الفريق، ومناطق العلاج الطبيعي، إضافة إلى الحمامات والمرافق الصحية".

وأوضح: "إلى جانب الخسائر الكبيرة في الممتلكات، تضررت الأحذية الشخصية للاعبين، وجميع المعدات الخاصة بالمباريات والبدلاء (مثل القمصان وأدوات التدريب)، وكذلك الأجهزة الطبية والتقنية اللازمة لإقامة المباريات، والتي لا يمكن تعويضها في وقت قصير".

واختتم البيان: "وبسبب حجم الأضرار، وإغلاق كامل المنطقة الداخلية للملعب (الكاتاكومب) حتى إشعار آخر، وعدم توفر المعدات الطبية والرياضية اللازمة، أصبح من المستحيل على بازل خوض مباراته خارج أرضه أمام ثون اليوم. وقد وافقت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم على طلب بازل بتأجيل المباراة. نادي بازل على تواصل مستمر مع الجهات المختصة ورابطة الدوري السويسري بشأن الخطوات المقبلة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أو موعد جديد للمباراة في الوقت المناسب".

هدية للأهلي.. هل يصنع النحاس الفارق في صراع الدوري المصري؟

خسارة قاسية وحسرة لاعب.. ماذا قالت الصحف الجزائرية عن فوز الزمالك على شباب بلوزداد؟



