مرموش يقترب من اللقب الثاني.. مانشستر سيتي يهدد عرش أرسنال على الصدارة

يمكن أن يقلب مانشستر ستي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا الطاولة على أرسنال، في صراع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات الدولي المصري عمر مرموش، قريبا من تحقيق ثاني ألقابه مع مانشستر سيتي، بعد التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

اشتعال صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي

أهدر نادي أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، فرصته في توسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي، بالهزيمة من بورنموث بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ومع تعثر أرسنال، أصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي 9 نقاط، ويتبقى لفريق جوارديولا مباراتين مؤجلتين.

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي، يوم 19 أبريل الحالي، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي 6 جولات على نهاية الموسم.

وفي حالة فوز مانشستر سيتي على أرسنال، في المباراة المقبلة، سيتساوى الثنائي في عدد النقاط (70 نقطة)، وفي حالة استمرار تساوي الثنائي في عدد النقاط، سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف.

اقرأ أيضًا:

