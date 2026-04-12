دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 1
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

مرموش يقترب من اللقب الثاني.. مانشستر سيتي يهدد عرش أرسنال على الصدارة

كتب : هند عواد

08:00 ص 12/04/2026 تعديل في 04:02 م

عمر مرموش (2)

يمكن أن يقلب مانشستر ستي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا الطاولة على أرسنال، في صراع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات الدولي المصري عمر مرموش، قريبا من تحقيق ثاني ألقابه مع مانشستر سيتي، بعد التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

اشتعال صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي

أهدر نادي أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، فرصته في توسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي، بالهزيمة من بورنموث بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ومع تعثر أرسنال، أصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي 9 نقاط، ويتبقى لفريق جوارديولا مباراتين مؤجلتين.

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي، يوم 19 أبريل الحالي، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي 6 جولات على نهاية الموسم.

وفي حالة فوز مانشستر سيتي على أرسنال، في المباراة المقبلة، سيتساوى الثنائي في عدد النقاط (70 نقطة)، وفي حالة استمرار تساوي الثنائي في عدد النقاط، سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف.

قرار عاجل من القضاء بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
قرار عاجل من القضاء بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع

جمالهن لافت.. أشهر عارضات الأزياء العالميات من أصول عربية

"مصدومة".. ألفت عمر تعلق على واقعة انتحار فتاة الإسكندرية
ترامب محذّرًا: أستطيع محو إيران في يوم واحد.. وأتوقع عودتهم للمفاوضات
مركز السموم.. الصحة تحذر من تناول 3 أجزاء في الفسيخ والرنجة

