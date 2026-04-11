والد خوان بيزيرا لمصراوي: توقعت هدفه أمام بلوزداد.. وسنصل للنهائي

كتب : هند عواد

12:54 م 11/04/2026

خوان بيزيرا ووالده

تحدث رينان بيزيرا، والد البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حظوظ الأبيض في التأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

بيزيرا يقود الزمالك للفوز عبى شباب بلوزداد الجزائري

فاز الزمالك على شباب بلوزداد الجزائري، بهدف نظيف سجله خوان بيزيرا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

والد خوان بيزيرا يتوقع الفوز

قال رينان بيزيرا، في تصريحات خاصة لمصراوي: "توقعت هدف خوان قبل المباراة وأخبرته بذلك، وسنفوز إن شاء الله في المباراة المقبلة".

وأضاف: "إذا تأهلنا لنهائي الكونفدرالية الأفريقية سأعود إلى مصر، لأشاهد المباراة النهائية".

جدير بالذكر أن الزمالك يستضيف شباب بلوزداد الجزائري، مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

إطلاق مشروع تطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وسيتي الأول
طهران تكشف خطوطها الحمراء في مفاوضات إنهاء حرب إيران وأمريكا
هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟.. أمين الفتوى يجيب
نسرين طافش بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟
3 أبراج تنتظر بشري سعيدة قريبا.. ثروة وحب ونجاح
