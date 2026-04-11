والد خوان بيزيرا لمصراوي: توقعت هدفه أمام بلوزداد.. وسنصل للنهائي

تحدث رينان بيزيرا، والد البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حظوظ الأبيض في التأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

بيزيرا يقود الزمالك للفوز عبى شباب بلوزداد الجزائري

فاز الزمالك على شباب بلوزداد الجزائري، بهدف نظيف سجله خوان بيزيرا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

والد خوان بيزيرا يتوقع الفوز

قال رينان بيزيرا، في تصريحات خاصة لمصراوي: "توقعت هدف خوان قبل المباراة وأخبرته بذلك، وسنفوز إن شاء الله في المباراة المقبلة".

وأضاف: "إذا تأهلنا لنهائي الكونفدرالية الأفريقية سأعود إلى مصر، لأشاهد المباراة النهائية".

جدير بالذكر أن الزمالك يستضيف شباب بلوزداد الجزائري، مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

