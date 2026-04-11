مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

المصري

الأهلي

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 1
13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
18:30

اسبانيول

جميع المباريات

كعكة كأس أفريقيا.. ساديو ماني يحتفل بعيد ميلاده رفقة لاعبي النصر

كتب : هند عواد

02:03 م 11/04/2026 تعديل في 02:03 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ساديو ماني يحتفل بعيد ميلاده (3)
  • عرض 5 صورة
    ساديو ماني يحتفل بعيد ميلاده (2)
  • عرض 5 صورة
    ساديو ماني يحتفل بعيد ميلاده (1)
  • عرض 5 صورة
    ساديو ماني يحتفل بعيد ميلاده (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي الجدل، باحتفاله بعيد ميلاده الـ29 رفقة لاعبي الزعيم، بوجود صورة لكأس أمم أفريقيا على"كعكة" عيد ميلاده.

سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتبار منتخب السنغال خاسرا نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بنتيجة 3-0، لصالح منتخب المغرب، تطبيقا للمادة رقم 84.

وأصدر الاتحاد السنغالي، بيانا رسميا، يعلن فيه اللجوء إلى المحكمة الرياضية للتحكيم (TAS)، كما احتفل بالكأس في فترة التوقف الدولي الماضية.

احتفال ماني بعيد ميلاده

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على منصة التغريدات إكس، مقطع فيديو للاعبي النصر وهم يحتفلون بعيد ميلاد ساديو ماني، وظهر اللاعب وأمامه "كعكة" عليها صورة كأس أمم أفريقيا وكلمة: "أبطال".

النصر ساديو ماني كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كامل الوزير: الأتوبيس الترددي BRT بديل للخط الخامس للمترو
محمد صلاح العزب يكشف كواليس فيلم يجمع محمد إمام وأحمد العوضي
خسارة قاسية وحسرة لاعب.. ماذا قالت الصحف الجزائرية عن فوز الزمالك على شباب
اجتماع رئاسي لمتابعة الأمن الغذائي: دعم المزارعين والتموين والأسعار
نسرين طافش بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان