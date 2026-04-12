مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 1
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

روبرتسون يكشف سبب رحيله عن ليفربول وموقفه من العروض

كتب : محمد عبد الهادي

04:01 م 12/04/2026 تعديل في 05:23 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    روبرتسون ومحمد صلاح (1)
  روبرتسون
    روبرتسون ومحمد صلاح (2)
  روبرتسون
    روبرتسون
  • عرض 11 صورة
    روبرتسون لاعب ليفربول (4)_1
  • عرض 11 صورة
    روبرتسون لاعب ليفربول (2)
  • عرض 11 صورة
    روبرتسون لاعب ليفربول (1)
  • عرض 11 صورة
    روبرتسون لاعب ليفربول (4)
  • عرض 11 صورة
    روبرتسون لاعب ليفربول (5)
  أندي روبرتسون
    أندي روبرتسون
  • عرض 11 صورة
    أندرو روبرتسون لاعب ليفربول

تحدث الاسكتلندي آندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول، عن مستقبله في الفترة المقبلة، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وكان نادي ليفربول قد أعلن الأسبوع الماضية، رحيل روبرتسون بنهاية الموسم، بعد 9 سنوات قضاها داخل صفوف الريدز.

تصريحات آندي روبرتسون لاعب ليفربول

قال روبرتسون في تصريحات صحفية: "أريد الذهاب لكأس العالم بدون ضغط، و سأحسم مستقبلي عاجلا أم أجلًا، لكن حتى الأن لا يوجد شيء".

وتابع: "ما يتردد عن رفضي لعقد ليفربول غير صحيح، تفاصيل العقد بيننا كانت سرًا وستظل كذلك لحين اتخاذ القرار المناسب لي ولعائلتي".

وعن سبب رحيله قال روبرتسون: "ما أردته حقًا هو اللعب، وهو ما أبلغته لهم، أريد أن ألعب وأعتقد إني قادر علي فعل ذلك، ولم يكن هناك أي عقد مطروح".

واختتم: "سأركز بشكل كامل على جعل ليفربول في مكان أفضل، حتى أتركهم في المكان الذي ينتمون إليه".

مصدر يكشف سبب فشل عقد جلسة استماع الأهلي لمحادثة الفار

"عاد لمكانه الطبيعي".. ماذا قال جمهور ليفربول عن تألق محمد صلاح؟

نشر صورة على سرير المرض.. عنبة يثير الجدل حول حالته الصحية
يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية