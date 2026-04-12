تحدث الاسكتلندي آندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول، عن مستقبله في الفترة المقبلة، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وكان نادي ليفربول قد أعلن الأسبوع الماضية، رحيل روبرتسون بنهاية الموسم، بعد 9 سنوات قضاها داخل صفوف الريدز.

تصريحات آندي روبرتسون لاعب ليفربول

قال روبرتسون في تصريحات صحفية: "أريد الذهاب لكأس العالم بدون ضغط، و سأحسم مستقبلي عاجلا أم أجلًا، لكن حتى الأن لا يوجد شيء".

وتابع: "ما يتردد عن رفضي لعقد ليفربول غير صحيح، تفاصيل العقد بيننا كانت سرًا وستظل كذلك لحين اتخاذ القرار المناسب لي ولعائلتي".

وعن سبب رحيله قال روبرتسون: "ما أردته حقًا هو اللعب، وهو ما أبلغته لهم، أريد أن ألعب وأعتقد إني قادر علي فعل ذلك، ولم يكن هناك أي عقد مطروح".

واختتم: "سأركز بشكل كامل على جعل ليفربول في مكان أفضل، حتى أتركهم في المكان الذي ينتمون إليه".

إقرأ أيضًا:

مصدر يكشف سبب فشل عقد جلسة استماع الأهلي لمحادثة الفار



