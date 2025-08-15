خبراء الدوري الفانتازي يشرحون.. ماذا نفعل مع لاعبي ليفربول؟

بعد هزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد، وإهدار محمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) ركلة جزاء للمباراة الثانية على التوالي، تقدم مجموعة خبراء Fantasy Premier League التابعة لـ The Scout نصائح حول ما إذا كان ينبغي الاستثمار في لاعبي ليفربول.

في مباراة الدرع الخيرية، بدا هجوم ليفربول متقاربًا في الأداء، حيث تألق فلوريان فيرتز (8.5 مليون جنيه إسترليني) بشكل خاص.

أما دفاعيًا، فقد بدا الفريق متذبذبًا في بعض الأحيان، ومن الواضح أن اللاعبين الجدد بحاجة إلى التأقلم مع اللاعبين الأقدم بالفريق.

كان من الرائع رؤية فيرتز في كل شيء ضد كريستال بالاس، ورغم أن صلاح قدم مباراة هادئة، إلا أن متوسط تمركزه كأبعد لاعب في الملعب كان مشجعًا.

قد يكون الفوز بالمباريات بتسجيل الكثير من الأهداف، أمر رائع لمضاعفة هجومهم، لكن خبير فانتازي، فيليبس يخفض سقف توقعاته لفان دايك وسيبحث عن لاعب آخر مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني.

أما الخبير سام بونفيلد، لذلك، سيبدأ الموسم بصلاح وفيرتز ، مما يمنحه بعض المرونة في التعاقد مع لاعب ثالث من ليفربول لاحقًا. إذا لم يتعاقدوا مع مهاجم آخر، فقد يكون هوجو إيكيتيكي (8.5 مليون جنيه إسترليني) خيارًا ممتازًا في الهجوم، قال: " إذا كنت أملك مدافعًا من ليفربول بالإضافة إلى صلاح وفيرتز، وأردت إيكيتيكي بدلًا منه، فسأضطر إلى إجراء صفقتي انتقال - بيع المدافع وشراء إيكيتيكي ، لأنه يُسمح لنا بثلاثة لاعبين فقط من كل نادٍ. أما إذا لم يكن لدي مدافع، فسيحتاج الأمر إلى صفقة انتقال واحدة فقط."

أما برانيل شيث، قال، لم يتغير رأيي في صلاح بعد مباراة الدرع الخيرية، فهو دائمًا ما يعاني أمام كريستال بالاس بسبب لياقتهم البدنية. سيكون قائدي في الجولة الأولى، وسأكون إلى جانبه أيضًا.

وأضاف خبير آخر، لقد تم تثبيت صلاح وفيرتز في فريقي بعد مباراة الدرع الخيرية ولكنني قررت اللعب بدون أي مدافعين من ليفربول وتحويل الأموال إلى الهجوم بدلاً من ذلك للحصول على جان فيليب ماتيتا (7.5 مليون جنيه إسترليني)، والذي يبدو أنه سيلعب في مهمة ركلات الجزاء لصالح كريستال بالاس.