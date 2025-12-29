إعلان

فيديو على السوشيال.. ضبط طالبين تسببوا في تلف سيارة سيدة في المنوفية

كتب : علاء عمران

03:24 م 29/12/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعَي فيديو وصور تم تداولهما على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهرا تضرر صاحبة الحساب من قيام شخصين بإحداث تلفيات بسيارتها أثناء توقفها أمام أحد المحال بالمنوفية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، تبلغ قسم شرطة شبين الكوم من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم وصاحبة الحساب، بتضررها من قيام طالبين، مقيمين بنفس الدائرة، بإحداث تلفيات بسيارتها أثناء توقفها أمام محل عملهما.

وتم ضبط المتهمين في حينه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على خلفية قيام السيدة بترك سيارتها أمام المحل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية المنوفية تلف سيارة سيدة مواقع التواصل الاجتماعي

