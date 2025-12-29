فيديو على السوشيال.. ضبط طالبين تسببوا في تلف سيارة سيدة في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعَي فيديو وصور تم تداولهما على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهرا تضرر صاحبة الحساب من قيام شخصين بإحداث تلفيات بسيارتها أثناء توقفها أمام أحد المحال بالمنوفية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، تبلغ قسم شرطة شبين الكوم من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم وصاحبة الحساب، بتضررها من قيام طالبين، مقيمين بنفس الدائرة، بإحداث تلفيات بسيارتها أثناء توقفها أمام محل عملهما.

وتم ضبط المتهمين في حينه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على خلفية قيام السيدة بترك سيارتها أمام المحل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر