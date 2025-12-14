فانتازي.. تغيّر أسعار 21 لاعبا في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي

ارتفعت أسعار 21 لاعبا، ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُعدل القيمة السوقية للاعبين عادة بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودا أو هبوطا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مارك جوهي (كريستال بالاس) 5.3 مليون جنيه إسترليني

هاري ويلسون (فولهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

نيكو أورايلي (مانشستر سيتي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ويليام ساليبا (أرسنال)5.9 جنيه إسترليني

مارتن زوبيمندي (أرسنال)5.2 جنيه إسترليني

ماركوس سينسي (بورنموث)4.9 جنيه إسترليني

أنطوان سيمينيو (بورنموث)7.5 جنيه إسترليني

جيسون ستيل (برايتون)4.2 جنيه إسترليني

ياسين عياري (برايتون)4.8 جنيه إسترليني

كالوم بيتس (إيفرتون)4.3 جنيه إسترليني

جاك جريليش (إيفرتون)6.5 جنيه إسترليني

هارفي بارنس (نيوكاسل)6.3 جنيه إسترليني

جاكوب ميرفي (نيوكاسل) 6 جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (ليفربول)10.3 جنيه إسترليني

أنتوني باترسون (سندرلاند)4.2 جنيه إسترليني

كايل ووكر (وست هام)4.2 جنيه إسترليني

جون أرياس (ولفرهامبتون)4.9 جنيه إسترليني

آدم أزنو (إيفرتون)4.2 جنيه إسترليني

جوريل هاتو (تشيلسي)4.6 جنيه إسترليني

نيك وولتميد (نيوكاسل)7.4 جنيه إسترليني