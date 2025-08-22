فانتازي.. لماذا يستطيع هالاند وساكا التفوق على صلاح في تسجيل الأهداف؟

يقوم كشافي الدوري الإنجليزي، بتحليل إحصائيات نجوم مانشستر سيتي وأرسنال على أرضهم، قبل مباريات الأسبوع الثاني بالدوري الإنجليزي على أرضهم، ضد توتنهام وليدز على الترتيب.

وتنطلق منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس الجاري، بمباراة تجمع بين فريقي تشيلسي وستهام.

ويملك إيرلينج هالاند مهاجم مان سيتي (14.0 مليون جنيه إسترليني)، بوكايو ساكا لاعب أرسنال (10.0 مليون جنيه إسترليني) الأداء والموعد على التوالي للتفوق على محمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني)، كقائدين في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وكان صلاح هو القائد الأكثر اختيارًا في مباراة ليفربول على أرضه ضد بورنموث في الأسبوع الأول، حيث وضع 3.6 مليون مدرب ثقتهم في المصري، رغم من تسجيله 16 نقطة ومنح المدربين شارة القيادة، إلا أنه يواجه مباراة أصعب في هذه الجولة، عندما يواجه الريدز نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين، على ملعب الأخير.

وحقق فريق نيوكاسل رقما مميزا على أرضه الموسم الماضي، حيث حافظ على نظافة شباكه خلال الموسم الماضي على ملعبه في 8 مناسبات، كأكثر فريق حقق هذا الرقم في المباريات على ملعبه، خلال الموسم 2024/25 بالتساوي مع نوتنجهام فورست.

وعلى الجانب الآخر، يخوض الثنائي هالاند لاعب مانشستر سيتي وساكا لاعب أرسنال مباراتيهما على أرضهما هذا الموسم في الجولة الثانية، نجح مهاجم السيتي في تسجيل هدفين في الجولة الماضية وحصل على 13 نقطة ضد ولفرهامبتون وذلك قبل مواجهة توتنهام بالجولة الثانية.

وبكل تأكيد سيكون لدى لاعب أرسنال ساكا فرصة أفضل من صلاح وهالاند، عندما يواجه ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي غدا السبت على ملعبه، كما يمكن لمهاجم أستون فيلا أولي واتكينز وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد (كلاهما بقيمة 9.0 مليون جنيه إسترليني) الخروج من إخفاقاتهما في الأسبوع الأول، لكن كلاهما سيلعبان خارج أرضهما، حيث يخرج فيلا لمواجهة برينتفورد، فيما يتوجه مان يونايتد إلى فولهام.

ماذا قدم هالاند وساكا في المباريات على أرضهما الموسم الماضي؟

كان الثنائي متقاربين بشكل كبير في الأداء على أرضهما خلال الموسم الماضي 2024-2025، متطابقين تقريبًا في الإنتاج عندما بدأا المباريات على أرضهما في الموسم الماضي، حيث سجل أو صنع ساكا لاعب أرسنال 53% من أهداف فريقه على ملعبه، مقابل 44% لهالاند.

ولكن من الناحية التهديفية فقط على أرضه، تمكن هالاند من تسجيل 11 هدفا، فيما اكتفى ساكا بتسجيل 5 أهداف فقط، كما أن هالاند حصل خلال الموسم الماضي في المباريات التي على ملعبه على 18 فرصة بجانب صناعته 4 فرص.

وفي المقابل لم يحصل ساكا سوى على 8 فرص فقط على ملعبه، لكنه نجح في صناعة 13 فرصة لزملائه بالفريق، في مباريات الجانرز التي أقيمت على ملعبه.

من هو أفضل قائد؟

وتظهر الإحصائيات أنه لا يوجد أي فرق تقريبًا، بين الفريقين الكبيرين مان سيتي وأرسنال في المباريات التي تقام على أرضهما.

وأرقام هالاند بعد الجولة الافتتاحية، يمكن أن تحسم الأمر لصالحه فقد تفوق على ساكا بست تسديدات داخل منطقة الجزاء مقابل واحدة، بالإضافة إلى 3 فرص لهالاند فيما لم يتمكن اكا من خلق أي فرص.

أقرأ أيضًا:

"آسف".. أول تعليق من محمد الشناوي بعد وفاة والده

إحداهن طلبت منه الزواج.. 18 صورة لمحمد صلاح مع العارضات والمعجبات